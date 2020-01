AL TEATRO FLAIANO L’UNIVERSO FEMMINILE NELLE DONNE DI PAOLA RIOLO

Dalla parte delle donne. Determinazione, coraggio, paura, leggerezza, entusiasmo, sono alcuni degli stato d’animo che caratterizzano i momenti di vita di una donna. Ed è proprio l’universo femminile il tema centrale raccontato, attraverso le diverse sfumature caratteriali dei personaggi portati in scena, da Paola Riolo, in scena dal fino al 26 gennaio 2020 al Teatro Flaiano con lo spettacolo “Ho fatto un sogno…anzi, tanti!”. In scena anche Mariano Perrella, autore ed esecutore delle musiche live.

Sul palco la Riolo impersona volti, storie, personalità di donne molto diverse tra loro, emozionando e divertendo, di trasformazione in trasformazione, il pubblico che è come se vivesse l’intimità del camerino, tra costumi e accessori pronti a prendere vita.

Una varietà di storie tra cui spiccano la solitudine di una nonna, la violenza drammatica di una moglie e le sue angosce vissute tra le pareti domestiche a causa di un marito violento, ma anche la dolcezza di una mamma alle prese con la nascita del suo primo figlio, alla gioia e alle incertezze della gestione di un bimbo, tra i vari consigli di amiche e familiari spesso poco sensibili a questo importante cambiamento. Il testo, scritto dalla stessa Riolo, mira a sottolineare la sensibilità delle donne, così affascinanti nella loro complessità, facendo riflettere e ragionare il pubblico che viene trasportato da un quadro ad un altro dello spettacolo grazie alle performance musicali pensate come “estensione” dell’opera teatrale.

E per sostenere le donne/mamme arriva “Pink Point”, una sorta di centro aiuto temporaneo che permetterá ogni sera di presentare una associazione e raccogliere pannolini, giocattoli ed altri beni da donare alle famiglie meno fortunate.

Per prenotazioni Teatro Flaiano Via di Santo Stefano del Cacco, 17, 00186 Roma

Telefono: 06 3751 3571

