LA DEMOCRAZIA DELLO SGUARDO, incontri fotografici al Palazzo delle Esposizioni

Continua la rassegna di incontri fotografici gratuiti “La Democrazia dello Sguardo” in occasione della mostra Gabriele Basilico I Metropoli al Palazzo delle Esposizioni.

Fino al 2 febbraio, oltre quaranta personalità tra le più autorevoli tra quante operano nella fotografia a livello nazionale – tra curatori, photoeditor, giornalisti, fotografi, editori, studiosi e docenti – si confronteranno in una ricca serie di riflessioni sul linguaggio fotografico e la sua capacità di definire i contorni del vivere contemporaneo.

Il programma si articola in: conversazioni che partendo dall’esperienza di Gabriele Basilico perlustrano tutti gli orizzonti possibili della fotografia, dal racconto di guerra allo sberleffo comico, passando attraverso il paesaggio e l’indagine indiziaria; tavoli di confronto tra operatori del settore, chiamati a discutere tra loro e in pubblico i loro “lavori in corso” in ambito progettuale, didatticoe curatoriale.

Due giornate sono interamente dedicate agli studenti delle scuole e degli istituti di Roma con un corso di specializzazione in fotografia, coinvolti in una serie di seminari sugli aspetti principali di una produzione di documentazione. È l’inizio di un percorso didattico che proseguirà nelle rispettive sedi e si concluderà con il ritorno al Palazzo delle Esposizioni, per un workshop rivolto alla documentazione dei suoi spazi in relazione con la città.

Completa il programma un ciclo di proiezioni di documentari dedicati a esperienze significative in ambito fotografico e, dal 19 marzo, una rassegna di grande cinema dal titolo La città negli occhi, dedicata al racconto della metropoli moderna attraverso lo sguardo critico di grandi maestri del nostro schermo, quali Antonioni, Fellini, Visconti.