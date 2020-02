Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: amore finito

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati. La voce circolava già da un po’ di giorni: i due non apparivano più insieme sui social e nelle foto.

Dopo giorni di rumors è la stessa Amoruso a confermare la fine della relazione con un post sul suo profilo Instagram:Io e Stefano non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla.

Alessandra torna single dopo un po’ di anni passati in coppia e si apre al cambiamento regalandosi un nuovo look: ha una chioma ‘grey’. Fa una scelta drastica, lei che è sempre stata mora. “Perché io vivo a colori, rido e me ne frego”, scrive sul social, sottolineando di aver voltato pagina.

