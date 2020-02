I bookmakers: “Harry e Meghan divorzieranno entro il 2025”

Agli inglesi è risaputo, piace scommettere praticamente su tutto. Perché non farlo, allora, sulla vita privata dei duchi “fuggiaschi”?

Secondo i bookmakers, la coppia divorzierà entro il 2025. Per il Daily Mail si può puntare praticamente su tutto: dal lavoro che faranno per rendersi indipendenti a un ricongiungimento con Buckingham Palace. Un ritorno della Markle alla serie “Suits” sarebbe pagato 21 volte la posta, una partecipazione a “The Crown” farebbe moltiplicare per 100 l’investimento. La loro totale indipendenza economica nel breve periodo è data quasi per certa, probabile anche (quotata 7 a 1) l’adozione di un bambino. Un addio definitivo tra Harry e Meghan sarebbe un’ipotesi tutt’altro che remota, tanto che puntando 10 sterline se ne vincerebbero solo 40. Pronti a scommettere?

