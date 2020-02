SERENA MENARINI: ARCHIVIATO “ALL TOGETHER NOW” IN ARRIVO UN NUOVO SINGOLO

Archiviata la partecipazione a “All Together Now” che le ha dato la possibilità e il privilegio di stare in queste due edizioni con un grande gruppo di professionisti dello spettacolo, in tutti i campi arricchendola tantissimo, oltre che come professionista, anche dal punto di vista umano, Serena Menarini ora è pronta per la realizzazione di un nuovo singolo.

“Ho diversi progetti e cerco di viverli giornalmente e realizzarli – afferma la Menarini – sto componendo diverse colonne sonore per vari spot pubblicitari e poi, continuo la mia collaborazione con le produzioni televisive. Ho un sogno nel cassetto che vorrei tirare fuori per questo 2020: la voglia di creare anche un nuovo singolo. Nel frattempo continuo con il mio lavoro. Sono mamma di una splendida bambina alla quale dedico molto del mio tempo infatti quello che mi auguro è di avere il tempo per tutto quello che mi sta a cuore e la fortuna di poter realizzare ciò che desidero”.

Ma cosa caratterizza questa poliedrica artista che, oltre ad essere una bravissima cantante, è una eccellente producer. Una forte determinazione, grande creatività e spirito imprenditoriale. Ecco le tre caratteristiche di un’artista dalle mille sfaccettature. Attenzione particolare alla musica fin da tenera età. Serena Menarini, romana di nascita, inizia il suo percorso canoro da vero enfant prodige ad 8 anni. Una passione che ha sempre avuto e che ha potuto coltivare anche grazie all’ex compagno di sua madre, che era un cantautore, e grazie a lui ha iniziato ad entrare in contatto con il mondo della musica e a tutto quello che c’è dietro a una produzione musicale e alla creazione di un brano. Ma questo, si può tranquillamente affermare, è solo un piccolo particolare del suo eclettico percorso formativo e professionale. Continua la sua passione per la musica e inizia lo studio del pianoforte e chitarra per lungo tempo. Da Roma si trasferisce a Milano, appena maggiorenne, per frequentare l’Accademia di Musica, arte e spettacolo m.a.s. Nel contempo inizia a collaborare con rinomati locali della Milano da bere come promettente voce r&b. Presto viene notata da Claudio Cecchetto che le affida la conduzione con vj per il canale radio e video hit channel, del programma musicale da lei stessa pensato.

Diverse le partecipazioni di successo: da “oscia” patrocinata da Claudio Baglioni, al concerto “e le stelle mi stanno a guardare” al teatro sociale di Como, oltre alle numerose tappe di Radio Italia tour e il suo promo singolo “moody day”, insieme ad Alessandro Branca. Proprio con Alessandro Branca fonda la Human Touch e inizia la sua attività nella realizzazione di jingles e brani per spot pubblicitari. Come si fa a non ricordare il singolo di successo della sigla di Pan di Stelle? Lo ha realizzato Serena Menarini. Inoltre, collabora, con Alessandro, alla colonna sonora del film “maternity blues” di Fabrizio Cattani, in concorso al Festival di Venezia. Sempre con Alessandro Branca e insieme a Alberto Bolf ha realizzato un brano per il docufilm Unposted sulla vita dell’influencer più famosa d’Italia Chiara Ferragni.

