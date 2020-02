ClassicRockOnAir: anno nuovo nuovo palinsesto

Anno nuovo, vita nuova per ClassicRockOnAir, il programma settimanale di Renato Marengo in onda da cinque anni su oltre 140 radio italiane. Con l’apertura del 2020 a fianco di Renato Marengo ci sarà Marco Testoni, compositore e music supervisor, con il quale si inaugurerà Colonne Rock una nuova rubrica sulle movie song e sulla musica del cinema di ieri e di oggi.

Rimangono quindi le anteprime, le interviste e lo sguardo sulla musica emergente di qualità e sul vasto panorama degli artisti indipendenti italiani e non solo. Centrale sempre la carrellata di ascolti e di commenti dei grandi classici del rock internazionale e l’appuntamento settimanale con Claudia D’Agnone – direttamente da Milano – dedicato alle notizie dei concerti e delle novità del mese.

Nel numero di febbraio in scaletta alcune interessanti interviste: a Federico Vacalebre, giornalista e autore assieme a Carosone della biografia Carosone 100. A Daniele Sanzone, nella doppia veste di leader band degli A67 (questo mese in sigla di chiusura), ma anche di critico. A Franco Bixio che ha parlato diffusamente della splendida mostra C.A. Bixio: Musica e cinema nel ‘900 italiano. E all’immancabile Giordano Sangiorgi (MEI) che, fra le altre, ha annunciato la collaborazione del Mei con Bixio Edizioni per la realizzazione di un contest dedicato ai nuovi talenti di colonne sonore. E

Collaborano al programma Andrea Iacopini alla regia, Lorenza Somogyi Bianchi alla redazione della quale fanno parte, oltre a Claudia D’Agnone, Francesco Ferri e Mario De Felicis.

Il programma ospita artisti emergenti in classifica nella Indie Music Like di Audiocoop presentati sempre da Giordano Sangiorgi ed artisti presentati da L’Altoparlante.

