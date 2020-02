I THRILLER DI CULTO BUGIE ROSSE E CATTIVE INCLINAZIONI DI CAMPANELLA TRA I PRIMI FILM DISPONIBILI SULLA NUOVA PIATTAFORMA GC DIGITAL

Bugie rosse e Cattive inclinazioni di Pierfrancesco Campanella sono ora disponibili anche in digital download.

CG Entertainment ha inaugurato da poche settimane il proprio servizio di Video On Demand, integrando così l’offerta di Dvd e Blu-Ray, sul sito www.cgentertainment.it, con il noleggio e l’acquisto digitale. CG Digital debutta sul mercato con una proposta editoriale appositamente pensata per gli appassionati di cinema: film inediti, grandi classici, anteprime, documentari, horror, sci-fi e il meglio della produzione indipendente italiana ed internazionale. Una piattaforma pensata per chi vuole recuperare film persi in sala, trovare cult dimenticati e per chi vuole proporre film mai distribuiti in Italia.

Tra gli oltre settecento titoli già disponibili nel catalogo, spiccano, appunto, Bugie rosse e Cattive inclinazioni, i due noir erotici scritti e diretti dal cineasta russo-pugliese Pierfrancesco Campanella. Da molti criticato per l’eccessivo ricorso alla violenza più cruda, condita con scene di sesso “particolare” (se non addirittura “deviato”) e dosi massicce di dichiarato trash puro, Campanella, paradossalmente può contare per gli stessi motivi su uno “zoccolo duro” di cinefili che apprezzano la non convenzionalità delle sue proposte.

Bugie rosse, interpretato da Tomas Arana, Gioia Scola, Gianfranco Jannuzzo, Alida Valli, Lorenzo Flaherty, Natasha Hovey e Barbara Scoppa, è la storia di un giornalista che, indagando negli ambienti torbidi di una grande città dove avvengono feroci omicidi, finisce con lo scoprire lati oscuri della propria personalità.

Cattive inclinazioni, invece, è una penetrante critica ai mass-media che, a furia di fare spettacolo su casi di cronaca nera a fini “commerciali”, finiscono per trasformare i serial killer in idoli da imitare, dando la stura a pericolose emulazioni. Anche in questo caso il cast artistico è molto variegato e di assoluta qualità: Eva Robin’s, Mirca Viola, Elisabetta Cavallotti, Franco Nero, Florinda Bolkan, Elisabetta Rocchetti, Giuseppe Simonelli e molti altri.

Entrambi i film sono caratterizzati da molti nudi, sia maschili che femminili, e tanto sangue. Da tenere inoltre presente che si tratta di due titoli che hanno riscosso a suo tempo un grande successo nei mercati esteri. In particolare, Cattive inclinazioni è stato molto apprezzato negli Stati Uniti, dove è uscito come Bad inclination, mentre Bugie rosse ha sfondato nei Paesi sudamericani col titolo Submundo da paixao.

Grazie alla piattaforma CG Digital sarà possibile recuperare queste due opere che, comunque la si pensi, rappresentano due tasselli fondamentali nel giallo all’italiana. Il servizio è molto semplice: accedendo alla piattaforma cgentertainment.it lo spettatore può scegliere se noleggiare o acquistare il film in formato digitale. Selezionando il noleggio è possibile vedere il titolo entro 48 ore dal momento dell’ordine; l’acquisto consente di scaricare il film nella libreria digitale del proprio account, e sarà disponibile anche offline. CG Digital è fruibile tramite PC, MAC, Tablet e Smartphone Android e Ios, tramite Chromecast, Airport e ogni dispositivo compatibile con il CAST di Google (Android) su TV e Smart TV. Con ogni account è possibile vedere i film su 5 dispositivi diversi. Ovviamente dalla piattaforma www.cgentertainment.it sarà possibile acquistare i film sia in formato digitale che fisico.

BUGIE ROSSE trailer https://www.youtube.com/watch?v=3dzsOxTtOQ8

BUGIE ROSSE in streaming https://www.cgentertainment.it/film-dvd/bugie-rosse/f22041/

CATTIVE INCLINAZIONI trailer https://www.youtube.com/watch?v=7nLSKzx4nPo

CATTIVE INCLINAZIONI in streaming https://www.cgentertainment.it/film-dvd/cattive-inclinazioni/f22002/

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI CG DIGITAL https://youtu.be/le_gQkBlOfc

Condividi!