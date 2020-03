MOViE UP 2020: prorogati i termini per la presentazione delle domande

Sono stati prorogati al 26 marzo 2020 i termini per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico per l’erogazione di voucher di mobilità ad operatori del settore audiovisivo interessati a realizzare work experience presso aziende o istituzioni del settore all’estero, in paesi Europei o extra Europei. L’iniziativa è pubblicata da Ass.For.SEO, nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, intervento finanziato dalla Regione Lazio – P.O.R. F.S.E. 2014-2020 – Asse 3 Istruzione e Formazione Obiettivo Specifico 10.4.

L’avviso prevede l’erogazione di voucher di mobilità ad operatori del settore audiovisivo interessati a realizzare work experience presso aziende o istituzioni del settore all’estero, in paesi Europei o extra Europei.

Destinatari

L’avviso è destinato a lavoratori occupati dipendenti, titolari d’impresa, lavoratori autonomi in possesso di esperienze professionali coerenti con le finalità dell’Avviso, residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio.