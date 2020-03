Un’iniziativa per documentare il Paesaggio Sonoro del Covid19

L’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova e LYS – Locate Your Sound, invita alla raccolta spontanea di documentazione sonora: un appello per avere una testimonianza uditiva di questo periodo così particolare che l’Italia sta vivendo. Riscoprire come anche il silenzio sia denso di tante sfumature di suoni e sappia raccontarci un’epoca ed una trasformazione profonda, a futura memoria. L’invito è ad affacciarsi alla finestra e a registrare il paesaggio sonoro attorno a noi. L’iniziativa, infatti, ha il doppio claim del ben noto #iorestoacasa e di #aprolafinestraeregistro (per la mappa e approfondimenti questo il link e la pagina Fb) e fa parte del progetto Paesaggi Sonori Italiani.

Si incontrano così due vocazioni: quella dell’ICBSA per la raccolta, documentazione e valorizzazione dei documenti audio e video, e quella dello studio e sempre della valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale da parte del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di Padova; a fare da ponte Locate Your Sound, l’avanzato sistema di archiviazione sonora ideato da l’italiana mOOviOOle per mettere in rete i fondi sonori di tutto il mondo.

Le disposizioni che il Governo ha imposto hanno profondamente cambiato la nostra quotidianità, le relazioni sociali e, soprattutto, l’impatto dell’uomo sull’ambiente circostante. Un vero e proprio shock: il silenzio quasi assordante che permea le nostre piazze, i nostri viali, le nostre case, si fa portavoce di ambientazioni uniche, piene di vita nascosta dal rumore stradale.

La partecipazione è gratuita: info e modalità sul sito di Locate Your Sound.

