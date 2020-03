Marcello Cirillo online con musica, pensieri e riflessioni per restare vicini anche da lontani

In questo momento storico così difficile per il mondo e per il nostro paese. Un momento di isolamento generale necessario, per uscire dalla pagina forse più buia della storia. Siamo tutti impotenti di fronte ad un nemico invisibile. Ed è proprio per questo che Marcello Cirillo, come tanti altri artisti ha deciso di non restare a guardare. Lui che è abituato a regalare emozioni, sorrisi e allegria al suo pubblico, ha deciso di creare dei momenti di intrattenimento e di aggregazione a distanza on-line…musica, pensieri, riflessioni per restare vicini anche da lontani. Gli appuntamenti saranno annunciati sulle sue pagine social e si potranno seguire su youtube al seguente link:

https://www.youtube.com/channel/UCb5UsCMXLEDcTetihY4D1Iw

Esperienza quella del web che Marcello stà già sperimentando con gli allievi della sua accademia musicale bottega del suono. La musica è il linguaggio universale che sa parlare all’anima delle persone più di ogni altra cosa.

Condividi!