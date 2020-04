Fedez, gaffe in diretta con la Ferragni

Fedez e Luis Sal sono stati insieme in diretta su Instagram, facendo divertire i loro fan e scambiandosi battute. Il rapper, leggermente su di giri in alcuni momenti si è lasciato andare ad espressioni un po’ colorite, tirando in ballo anche la moglie. Luis ha suggerito che i due ritrovassero un po’ di intimità a letto, prima di andare a dormire, ma Chiara Ferragni non è apparsa affatto felice dell’idea. “Dai amore, non fare quella faccia. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai” ha iniziato a esclamare il rapper. “No comment” la gelida replica di Chiara che poi si è allontanata. Fedez ha poi richiamato la moglie accanto a lui ma lei non ne ha voluto sapere di raggiungerlo.

