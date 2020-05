L’incidente, senza gravi conseguenze, sulle strade di Saratoga Springs, negli Usa – di E.B. /CorriereTv

Mentre viaggiava a circa 90 km/h, la capote della sua spider è volata via. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito e non ci sono stati altri danni. Questo il racconto dell’autore del filmato: “Stavo facendo un giro sulla mia Lotus Elise. E da quello che posso dire, sembra che qualcosa non sia stato chiuso correttamente“. (YouTube/Vh)

GUARDA IL VIDEO

Condividi!