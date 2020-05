Principe Harry: ecco il messaggio speciale per i 75 anni del Trenino Thomas

Il principe Harry appare sull’Instagram di Hello Magazine per leggere l’incipit della storia che apparirà in tv e vedrà protagonisti la Regina Elisabetta e il principe Carlo, da bambino. L’occasione è il 75esimo anniversario del Trenino Thomas.

“Thomas the Tank Engine è stato un volto confortante e familiare per così tante famiglie negli ultimi 75 anni: si è preso il compito di intrattenere, educare e ispirare i bambini su questioni importanti attraverso storie e personaggi emozionanti” ha detto il duca di Sussex, che ricorda la sua infanzia e i cartoni animati di quel periodo. Si dice felice di aver preso parte a questa iniziativa e augura un felice anniversario a Thomas & Friends.

L’episodio tanto atteso che si intitola proprio “Thomas & Friends: The Royal Engine” andrà in onda su Netflix il 2 maggio si vede una Regina Elisabetta in grande spolvero: Carlo era un bambino e la sovrana aveva sessant’anni più giovane.

