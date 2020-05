Coronavirus, Pro Vita & Famiglia solidale: torna un Dono per la Vita, aiuti alle mamme in difficoltà

Le iniziative solidali in Italia continuano. Questa volta tocca alle mamme e ai papà. Servono aiuti, la situazione è critica e le associazioni di ispirazione cristiana non si tirano indietro.

In concomitanza con la campagna di solidarietà #AttiviamociperilBeneComune con la consegna di 35.000 mascherine protettive e decine di migliaia di euro di cibo, guanti sanitari e medicinali distribuiti ad anziani, famiglie disperate e disabili in tutta Italia, Pro Vita & Famiglia in questo tempo di emergenza per il Coronavirus è tornata ad aiutare le mamme più duramente colpite dalla crisi con la quarta edizione di ‘Un dono per la Vita’ e lo fa proprio il giorno della Festa della Mamma, per andare alle donne il proprio sostegno e la propria vicinanza fattiva.

Si tratta dell’impegno sociale della Onlus prolife guidata dal presidente Toni Brandi e dal vice presidente Jacopo Coghe che consiste nella donazione di passeggini, culle, pannolini, ciucci e biberon per le mamme che stanno affrontando o hanno affrontato una gravidanza e che versano in difficoltà economiche e non solo.

Considerata l’emergenza coronavirus e il fatto che nel prossimo decreto le famiglie non avranno risorse per insufficienza di fondi, vogliamo dare un aiuto concreto alle famiglie, laddove lo Stato ha dimostrato di abbandonare al loro destino, ha dichiarato Toni Brandi.

In tempi normali – ha aggiunto Coghe – le spese che una famiglia deve affrontare per un figlio appena nato sono di circa 1.500€. Ora con la crisi e il lavoro che manca, la situazione è ancora più grave e drammatica. Non possiamo girare gli occhi dall’altra parte e non vogliamo che creare famiglia e fare figli diventi sempre di più un problema per il Paese che un’opportunità e una risorsa.

La consegna dei prodotti per l’infanzia è avvenuta nella sede di Pro Vita venerdì 8 maggio, dalle 9.30 alle 13, sono dodici le mamme che hanno ricevuto il dono per la Vita!

