Londra, crolla il tetto di un bar: il passante si salva per miracolo

A Stoke Newington (Londra) una telecamera di sorveglianza ha ripreso il momento in cui un tetto di un bar è crollato a causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando la zona in questo ultimo periodo. Un passante ha evitato per un soffio di essere travolto dai mattoni. L’uomo infatti stava camminando vicino al bar pochi secondi prima che i detriti cadessero. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona, per fortuna nessuno è rimasto ferito.

(Facebook/Alexandra Şöhret Marie Hamit) GUARDA IL VIDEO

Condividi!