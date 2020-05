Stock Spirits nuovo distributore in Italia per Beam Suntory

Stock Spirits Italia storica azienda italiana di liquori e Beam Suntory aziende leader nel mondo per la produzione di premium spirits hannno siglato un’accordo di distribuzione lo scorso 1 aprile.

Questa partnership italiana va a completare e arricchire la collaborazione già in essere fra Stock e Beam Suntory in altri Paesi europei quali Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Croazia.



Il portfolio di Beam Suntory annovera brands di statura globale, come Jim Beam, Maker’s Mark, Laphroaig, Bowmore, Hibiki, Toki, Roku, Larios, Courvoisier e Midori. Prodotti che arricchiscono l’offerta di Stock srl nelle categorie whisky, gin e cognac.

Marco Alberizzi, Amministratore Delegato di Stock Italia, ha dichiarato: “Stiamo lavorando per costruire una portfolio company orgogliosamente italiana per stile, qualità e tradizione, ma con una forte vocazione nel mondo degli international spirits. Le marche affermate di Beam Suntory, Jim Beam e Laphroaig, e le stelle in forte crescita, Maker’s Mark e Roku, ci permettono di giocare un ruolo di primo piano e completare il nostro assortimento di spirits per il mondo dei cocktail bar e della notte, dove oggi siamo presenti soprattutto con la vodka Keglevich. Dopo l’acquisizione di Distillerie Franciacorta, che ci proietta fra i top players nella grappa, la partnership distributiva con Beam Suntory testimonia la forte volontà della nostra azienda di investire sul mercato italiano. Stiamo allargando il nostro presidio a tutte le occasioni, dall’aperitivo, al classico dopo cena, dove già oggi giochiamo un ruolo da leader, e la notte, dal consumo liscio alla miscelazione. Sono grato a Beam Suntory per la fiducia che ha riposto nella nostra organizzazione”.

Tra i leader mondiali nei premium spirits, Beam Suntory, da sempre, ispira le connessioni umane. Nata nel 2004 dalla fusione del Leader mondiale nella categoria Bourbon e i pionieri del whisky giapponese, Beam Suntory unisce una profonda tradizione, passione per la qualità spirito innovativo alla visione del “Growing for Good”.