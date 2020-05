Parte il reclutamento per 60 mila assistenti civici: agli italiani sui social non piacciono

Fase 2 e restrizioni. Le forze dell’ordine non bastano. Nasce il bando che è rivolto anche a chi ha il reddito di cittadinanza. Impiego fino al 31 luglio e senza compenso per far rispettare le norme sul distanziamento sociale. Saranno cittadini che affiancheranno i volontari della Protezione civile col compito di controllare mercati, spiagge, parchi e aree giochi. Ad annunciarlo sono stati il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, e il presidente dell’Anci , Antonio Decaro, sindaco di Bari.

Senso civico che in questa Fase 2 dell’emergenza significa “rispetto di tutte le misure messe in atto per contrastare e contenere il diffondersi del virus”, ha aggiunto il ministro Boccia. E poi Decaro: «E’ ai volontari che vogliamo affidare le nostre comunità in questa nuova e complessa fase: quella in cui proviamo a convivere con il virus e impariamo a difenderci, anche tornando a una vita meno compressa dai divieti”.

Ma agli italiani sui social non piace l’dea.

Ecco cosa ne pensano:

60 MILA INCOMPETENTI per controllare i cittadini mentre esercitano le proprie libertà costituzionalmente garantite. Questo Governo la Guerra Civile la vuole.#assistenticivici pic.twitter.com/jdgPtXuR3h — fla. (@flayawa) May 25, 2020

‘Sta invenzione degli #assistenticivici è la prova lampante che contro i #dinosauri, alla fine, abbiamo avuto solo culo. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 25, 2020

Gli #assistenticivici fanno pensare un po’ ai pasdaran iraniani, un po’ alla milizia fascista, molto al prodotto di un governo di disperati che produce solo cultura assistenzialista e totalitaria. Il @GiuseppeConteIT bis è arrivato ben oltre il capolinea — goffredo buccini (@GoffredoB) May 25, 2020

Certo! Mettiamo sconosciuti in strada a fare le ronde, investiti della convinzione di essere sceriffi, prendiamoli a caso tra i percettori del RdC, facciamo che si confrontino con i giovani che bevono la sera! Cosa mai

-dico-

COSA MAI potrebbe andare storto?#assistenticivici — Alessandro Masala (@ShooterHatesYou) May 25, 2020

La nuova idea per il controllo assembramenti del governo è davvero eccezionale: cittadini sentinelle. Funziona un po’ come quando a scuola la maestra ti faceva scrivere il nome del compagno che parlava sulla lavagna, mentre andava a bere il caffè #assistenticivici — Thomas Berselli (@BerselliThomas) May 25, 2020

Abbiamo 5 corpi armati più la polizia che dipende dal Min dell’Interno ma noi dobbiamo mettere gli#assistenticivici !!

Dai #Boccia, levate sta cazzata immane. — Sarah Connor (@SarahConnor_18) May 25, 2020

Condividi!