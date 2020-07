Il maltempo ha colpito la località del Salento lungo le coste ioniche, gli ombrelloni e lettini sono stati bersagliati da chicchi di grandine grossi come noci mettendo in fuga i bagnanti che a quell’ora affollavano la spiaggia. Un fenomeno intenso che ha sorpreso i villeggianti che hanno dovuto trovare riparo in luoghi di fortuna.

