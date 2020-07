In Sicilia aumentano del 13% le donazioni e i trapianti

PALERMO (ITALPRESS) – In aumento l'attivita' di donazioni e trapianti in Sicilia nonostante i mesi di lockdown a causa del COVID 19. Dal 1 gennaio al 31 luglio 2020, dalle rianimazioni dell'isola sono stati segnalati 80 potenziali donatori, di cui 36 effettivi. Nel 2019, nello stesso periodo, i donatori segnalati sono stati 72, gli effettivi 24. Trend in aumento anche per i trapianti: 140 in questi primi sette mesi del 2020, 107 nello stesso periodo dello scorso anno. "Il confronto con i dati dello scorso anno – afferma il Coordinatore del CRT Giorgio Battaglia – mostra un incremento del 13 per cento dell'attivita' di procurement di organi rispetto al 2019, e di oltre il 30 per cento dell'attivita' trapiantologica, nonostante il rallentamento delle attivita' registrato durante i mesi di marzo e aprile a causa dell'epidemia del Coronavirus. Per questo risultato voglio ringraziare tutti gli operatori della Rete, a partire dai coordinatori locali che hanno mostrato grande disponibilita' per superare insieme le criticita', e l'assessore alla Salute Ruggero Razza che ha mostrato grande intuito emanando il decreto che ha ridisegnato l'organizzazione del CRT, dando cosi' un nuovo slancio a tutte le attivita'". Resta da affrontare il nodo delle opposizioni alla donazione, leggermente diminuite rispetto allo scorso anno, ma comunque a una percentuale di quasi il 44 per cento (35 opposizioni su 80 nel 2020; 35 opposizioni su 72 nel 2019). L'analisi dell'eta' dei donatori siciliani indica che il 76 per cento e' costituito da pazienti da 50 a 79 anni ( con un valore di eta' media di 62 anni), l'analisi del genere dei donatori mostra parita' tra donne e uomini. L'azienda ospedaliera che ha fatto il maggiore numero di accertamenti nel 2019 e' stata l'ARNAS Civico di Palermo (31 accertamenti) con 8 donatori effettivi e un opposizione del 54,8%. A seguire il Policlinico di Messina con 18 accertamenti, 7 donatori effettivi e un'opposizione del 50% e il Cannizzaro di Catania con 18 accertamenti, 3 donatori effettivi e un'opposizione del 61%. (ITALPRESS). pc/com 31-Lug-20 13:03

