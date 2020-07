Pil, Gualtieri “Stime migliori delle attese”

ROMA (ITALPRESS) – "Le stime diffuse oggi dall'Istat sul Pil del secondo trimestre, pur negative a causa dell'inevitabile impatto della pandemia sui diversi settori produttivi, indicano una flessione meno grave di quanto atteso dalla maggior parte delle previsioni (la stima media era di un ribasso superiore al 15%) e pari a quasi la meta' del calo atteso dalle previsioni piu' negative circolate nelle ultime settimane. E' un dato che testimonia la solidita' degli interventi messi in campo dal Governo e la possibilita' per l'Italia di proseguire nel percorso di graduale e costante ripresa dell'attivita' economica, confermato anche dall'andamento delle vendite al dettaglio, che a giugno sono tornate a livelli vicini a quelli precedenti l'inizio dell'emergenza Covid-19". E' quanto afferma in una nota il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri. "E' ora necessario rimanere vigili sul fronte della sicurezza sanitaria e continuare nelle politiche di sostegno al tessuto economico e sociale del nostro Paese, che saranno ulteriormente rafforzate con le misure contenute nell'imminente decreto in via di finalizzazione", conclude Gualtieri. (ITALPRESS). fsc/com 31-Lug-20 16:20

