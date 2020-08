Sconfitta per i Pelicans di Melli nella notte Nba, super TJ Warren

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – Sconfitta per i Pelicans di Nicolo' Melli nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Nella 'bolla' di Orlando, New Orleans si e' arresa per 126-103 ai Los Angeles Clippers, trascinati dai 52 punti complessivi della coppia formata da Paul George e Kawhi Leonard. Per la 29enne ala reggiana, 8 punti, 1 rimbalzo e 3 assist in poco piu' di 25 minuti di impiego. Super prestazione di TJ Warren, che con un bottino personale di 53 punti permette a Indiana Pacers di mettere al tappeto per 127-121 i Philadelphia 76ers, a cui non bastano i 41 siglati da Joel Embiid. I Toronto Raptors si aggiudicano per 107-92 la sfida con i Los Angeles Lakers con 33 punti di Kyle Lowry, Miami Heat si impone per 125-105 sui Denver Nuggets con 22 di Jimmy Butler e Bam Adebayo. (ITALPRESS). mc/red 02-Ago-20 10:27

Condividi!