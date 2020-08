CINEMA E DRINK, ecco AMENTHOS ispirato a “Il ponte delle spie”

DRINK: AMENTHOS

(ispirato al film ‘Il ponte delle spie’ di Steven Spielberg, 2015)

BARMAN: Leandro Serra bar manager del The Duke Cocktail Lounge Bar de La Maddalena (OT) e vice-presidente Aibes

INGREDIENTI:

3 cl Gosling’s Black Seal Bermuda Black Rum

1 cl rum speziato

2 cl passion fruit fresco

1 cl lime

2 cl Falernum sciroppo

top Gosling’s Ginger Beer

Bicchiere: tiki

Garnish: mentuccia con fiori di bosco

PREPARAZIONE:

Si prepara dentro lo shaker e si serve in un bicchiere tiki, che raffigura la maschera tipica dei Mamuthones di Mamoiada.

ISPIRAZIONE:

Amenthos in dialetto sardo significa ‘ricordati’ e ai ricordi è legata questa frase di Bob Dylan: ‘Abbi cura dei tuoi ricordi perchè non puoi viverli di nuovo’. Per l’ispirazione del drink, il barman sardo Leandro Serra, anche vice-presidente nazionale dell’Aibes, si è ispirato a un ricordo, storico. Quello raccontato nel film ‘Il ponte delle spie’, diretto da Steven Spielberg, che racconta un episodio realmente accaduto durante la Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Una bella storia di soldati che si trovano nel posto sbagliato al momento sbagliato, il tutto con un personaggio di spicco, la figura dell’avvocato. Un film che lascia spazio a mille interpretazioni e lo spunto del drink nasce proprio dalle figure delle spie a partire dal bicchiere, un tiki che rappresenta una maschera, in questo caso quella dei Mamuthones di Mamoiada, che ricorda la figura del personaggio, che cambia maschera ogni momento a seconda delle persone che trova davanti. Un modo di vivere che sperimentiamo ogni giorno. E il drink, con note dolci, leggermente speziate come la vita, presenta un finale con note quasi dolci, come il rum utilizzato, un Gosling’s Black Seal Bermuda Black Rum, di proprietà della famiglia Gosling da oltre duecento anni, a partire dal lontano 1806, quando James Gosling, al fine di espandere il business familiare in America, partì dall’Inghilterra imbarcandosi su una nave con un carico di vini e liquori. Per tutti gli appassionati di cocktail, il Gosling’s Black Seal è il rum alla base del Dark ‘n Stormy Cocktail, nome che significa letteralmente “Scuro e tempestoso”, dovuto proprio all’effetto che l’aggiunta finale di questo Rum dona al cocktail, simile a una nube tempestosa sull’oceano… Il drink Amenthos si può assaggiare in Sardegna a La Maddalena, presso il The Duke Cocktail Lounge Bar, locale inserito anche nella prestigiosa Guida BlueBlazer ai Migliori Cocktail Bar d’Italia, app scaricabile gratuitamente da www.blueblazer.it/app

