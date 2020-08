Covid, Speranza “Tamponi per arrivi da Croazia, Grecia, Malta e Spagna”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui e' previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti". Cosi' il ministro della Salute, Roberto Speranza. (ITALPRESS). ads/fsc/com 12-Ago-20 21:36

Condividi!