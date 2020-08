John Fante Festival XV edizione, ecco il programma

Dal 21 al 23 agosto a Torricella Peligna in Abruzzo torna il JOHN FANTE FESTIVAL “Il dio di mio padre”, diretto da Giovanna Di Lello, giunto alla sua XV edizione. La manifestazione, fin dalla prima edizione, è organizzata dal Comune di Torricella Peligna per ricordare e omaggiare lo scrittore americano John Fante (1909-1983), il cui padre Nicola era un muratore originario proprio di questo piccolo paese abruzzese. Il Festival è sostenuto anche da Regione Abruzzo, Vini Contesa, Ambasciata Statunitense e dall’agenzia ANSA, da quest’anno nuovo media partner.

Tra gli ospiti di questa XV edizione che festeggia i 100 anni dalla nascita di Charles Bukowski, accanto ai figli di Fante Jim e Victoria Fante che interverranno in video, saranno presenti: Melania Mazzucco, Remo Rapino, Toni Ricciardi, Alessio Romano, Roger Angeles, Christian Carano, Federico Sirianni, Simone D’Alessandro, Rita Salvatore, Antonio Buonanno, Lia Giancristofaro, Antimo Amore. Alessio Vassallo interverrà in streaming, Marco Vichi e Fred Gardaphé saranno presenti in collegamento, mentre Joe Mantegna e Ray Abruzzo interverranno in una video-intervista registrata.

Sabato 22 agosto sarà annunciato dallo scrittore due volte Premio Strega Sandro Veronesi (in video) il Premio alla Carriera John Fante/Vini Contesa 2020, che quest’anno sarà assegnato alla scrittrice Melania Mazzucco. Insieme alla scrittrice interverranno Maria Ida Gaeta, Presidente della Giuria del Premio John Fante Opera Prima, e Nadia Terranova, nuova giurata del Premio.

Domenica 23 agosto la Presidente di giuria insieme alle scrittrici Nadia Terranova e Claudia Durastanti, anche lei nuova giurata, annunceranno e premieranno la vincitrice del Premio John Fante Opera Prima: interverranno le finaliste Alice Cappagli (Einaudi), Arianna Cecconi (Feltrinelli) e Claudia Petrucci (La Nave di Teseo, in streaming).

Tutti gli eventi si svolgeranno alla presenza di un pubblico ristretto nel rispetto delle norme anti-Covid, pertanto è consigliata la prenotazione ai seguenti numeri: 334.3131061 – 333.3721391.

PROGRAMMA COMPLETO

VENERDÌ 21 AGOSTO

ore 17.30

Mediateca John Fante

Apertura Festival

JOHN FANTE AI TEMPI DEL COVID-19

Video-lettura di JIM FANTE del suo racconto Il combattente

ITALIAN AMERICANS

Video-intervista agli attori JOE MANTEGNA e RAY ABRUZZO, con introduzione di VICTORIA FANTE

ore 18.00

Mediateca John Fante

15 EDIZIONI DEL JOHN FANTE FESTIVAL

Incontro con Giovanna Di Lello e Toni Ricciardi, curatori del volume Dalla parte di John Fante. Scritti e testimonianze (Carocci editore, 2020). Intervengono il sindaco di Torricella Peligna, Carmine Ficca, gli autori Alessio Romano, Antonio Buonanno, Lia Giancristofaro, in collegamento streaming Marco Vichi e Fred Gardaphé

Conduce Antimo Amore

ore 21.00

Mediateca John Fante

100 ANNI DALLA NASCITA DI CHARLES BUKOWSKI

Incontro con Alessio Romano e Roger Angeles, autori della graphic novel

Bukowski. Don’t Try – Il segreto di una Vita (LiscianiLibri, 2020)

Conduce Giovanna Di Lello

A seguire

Reading musicale Fame di polvere: Bukowski e Fante

di e con Alessio Romano e Christian Carano

SABATO 22 AGOSTO

ore 17.30

Piazza Unità d’Italia

BONFILIO LIBORIO, L’ALTERITA’

Incontro con Remo Rapino, autore del romanzo Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (Minimum Fax, 2019)

Intervengono Maria Ida Gaeta e Antonio Buonanno



ore 18.45

Piazza Unità d’Italia

PREMIO ALLA CARRIERA JOHN FANTE / VINI CONTESA 2020

A MELANIA MAZZUCCO

Intervengono insieme alla scrittrice

Maria Ida Gaeta, Nadia Terranova e Sandro Veronesi (in video)

A seguire

Degustazione Letteraria Vini d’Autore Contesa



ore 22.00

Piazza Unità d’Italia

MAQROLL, GABBIERE

Spettacolo musicale di Federico Sirianni,

ispirato ai racconti di Alvaro Mutis,

guardando a John Fante



DOMENICA 23 AGOSTO

ore 17.30

Piazza Unità d’Italia

TORRICELLA PELIGNA, MON AMOUR

Incontro con Simone D’Alessandro e Rita Salvatore, autori del volume Ripartire dai borghi, per cambiare le città. Modelli e buone pratiche per ripensare lo sviluppo locale (FrancoAngeli, 2020)

Interviene il sindaco Carmine Ficca

Conduce Giovanna Di Lello

ore 18.00

Piazza Unità d’Italia

PREMIO JOHN FANTE OPERA PRIMA 2020

Incontro e premiazione con le tre finaliste: Alice Cappagli (Niente caffè per Spinoza, Einaudi, 2019), Arianna Cecconi (Teresa degli oracoli, Feltrinelli, 2020) e in streaming Claudia Petrucci (L’esercizio, La nave di Teseo, 2020)

Interviene la giuria dei letterati: Maria Ida Gaeta (presidente),

Nadia Terranova e Claudia Durastanti

ore 20.30

In streaming

Piazza Unità d’Italia

JOHN FANTE E DINTORNI

Intervista all’attore

ALESSIO VASSALLO

Conduce Giovanna Di Lello

