Drink cinema: ecco ‘LA PODEROSA’ ispirato a I diari della motocicletta

DRINK: LA PODEROSA

(ispirato al film ‘I diari della motocicletta’ di Walter Salles, 2004)



BARTENDER: Alessio Giovannesi, Bar Manager del Ristorante Baccano di Roma, entrato in 70ma posizione nella classifica del The World’s 50 Best Bars 2019

INGREDIENTI:

60 ml Ramsbury Gin

30 ml cordiale di amaretti homemade

1 tazzina di caffè espresso

Bicchiere: coppetta

Garnish: amaretto

PREPARAZIONE:

Prima di realizzare il drink, realizzare il cordiale di amaretti mettendo in infusione 200 grammi di amaretti in una bottiglia di gin per 12 ore. Quindi, versare tutti gli ingredienti in uno shaker e agitare per 15 secondi, per poi versare in una coppetta precedentemente ghiacciata, filtrando tutto con un passino. Guarnire con un amaretto.

ISPIRAZIONE:

Drink inspirato al film di Walter Salles ‘I diari della motocicletta‘ che racconta un episodio del giovane Ernesto ‘Che’ Guevara, interpretato da un mimetico Gael García Bernal, il lungo e avventuroso viaggio intrapreso dal futuro guerrigliero e politico, attraverso l’America Latina, in sella alla sua motocicletta, una Norton 500 m18 del 1939, soprannominata ‘La Poderosa‘. Partendo da un grande classico drink come l’Espresso Martini, il bar manager di Baccano a Roma, Alessio Giovannesi, ha creato un suo twist personale, a base del gin inglese Ramsbury, per un ottimo e robusto tonico, utile al Comandante per riprendere il suo viaggio, anche a piedi… Il tutto al sapore di Ramsbury, Single Estate Gin inglese prodotto con 9 componenti botaniche: ginepro, mela cotogna, coriandolo, angelica, radice dell’iris (giaggiolo), liquirizia, limone, arancia e cannella, distillate insieme con alambicco tradizionale per gin in rame.