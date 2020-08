Boomdabash e Amoroso, “Karaoke” è doppio disco di platino

ROMA (ITALPRESS) – Il successo di "Karaoke", il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso non intende arrestarsi e viene certificata doppio disco di platino dalla FIMI /GFK. Il brano da oltre 6 settimane consecutive (record dell'anno) rimane alla numero 1 della classifica airplay radiofonica, risultando il brano più suonato e trasmesso dalle radio in assoluto. La hit, che ha conquistato ogni classifica, rimane da oltre due mesi stabile tra i singoli più venduti e venduti secondo la classifica ufficiale Fimi/Gfk. Straordinario il successo anche per il videoclip ufficiale del brano che ha superato 55 milioni di views su YouTube. (ITALPRESS). mgg/com 18-Ago-20 16:47

