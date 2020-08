EFFECTUS EVENT 2020

La sesta edizione dell’unico evento italiano di Special Make-Up Effects e creazioni speciali

19-20 Settembre 2020

Special Make-up Effects è il nome internazionale degli Effetti Speciali di Trucco, l’arte che consente di modificare il volto umano per raggiungere nuove sembianze, mettendo in atto una metamorfosi della fisionomia, utilizzata in particolar modo nel mondo dello spettacolo (cinema, televisione, teatro) oppure per eventi particolari.

EFFECTUS EVENT, è l’unico evento nazionale di settore, che ha avuto il suo esordio nel 2015 a Roma. E’ un evento che mette a stretto contatto tutte le figure che ruotano intorno all’universo del Make-up Effetti Speciali e delle creazioni speciali: fornitori di materiali, laboratori di settore, produttori, specialisti, scuole, studenti, amatori e cinefili; creando così interazioni uniche, future collaborazioni, opportunità lavorative e di crescita, sia artistica che professionale. Due giornate di workshop, conferenze, proiezioni di cortometraggi, dimostrazioni dal vivo, scultura dal vivo, presentazioni di libri e contest di Make-up Effetti Speciali e body painting.

Data l’emergenza globale quest’anno l’evento si terrà in chiave digitale con due giornate di live da 6 ore ciascuna sul canale Youtube dell’Associazione, all’interno delle quali si terranno workshop, conferenze, dibattiti ed in parallelo su Zoom i classici contest di Makeup Fx e Scultura i cui finalisti saranno premiati durante le dirette. Inoltre con appoggio sul sito di EffectUs sarà mantenuta la fiera di settore ma in chiave digitale con speciali scontistiche. Infine la sezione mostra dell’evento sarà replicata in una galleria d’arte digitale che rimarrà aperta al pubblico per un mese intero.

L’evento quest’anno sarà totalmente gratuito e per questo l’Associazione promuove il supporto alle attività tramite donazione libera.

EffectUs è un evento unico nel suo genere, una commistione tra un salotto d’artista, momenti di formazione e spazio fieristico.

A brevissimo saranno annunciati gli ospiti ed il programma delle due giornate. Segue il link alla sezione dedicata PROGRAMMA in costante aggiornamento http://www.effectusevent.com/programma/

Le due giornate si apriranno alle 12.00 per concludere il loro ricco programma alle 18.00.

