Elezioni Usa, Trump “La scelta è tra sogno americano e socialismo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – "Queste sono le elezioni più importanti della storia del nostro Paese. Dovete decidere tra sogno americano e agenda socialista". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel suo discorso con il quale in chiusura della Convention dei Repubblicani ha accettato la candidatura per il secondo mandato "con speranza e ottimismo". "Abbiamo portato l'economia ai livelli più alti della storia", ha sottolineato Trump, che ha attaccato il suo avversario dem: "L'agenda di Joe Biden è Made in China. La mia è completamente americana". Il presidente ha anche citato le parole dei giorni scorsi di Biden, negandole: "Non viviamo in un Paese ammantato di buio, siamo la torcia del mondo". Trump è ottimista sulla lotta al Covid ("Entro la fine dell'anno ci sarà un vaccino") e sull'economia rilancia: "Taglierò ancora le tasse e creerò dieci milioni di posti di lavoro nei prossimi dieci mesi". Poi ha ribadito il mantra "legge e ordine" in merito agli scontri tra manifestanti e polizia in diverse città dopo le uccisioni di afroamericani da parte delle forza dell'ordine: "Ripristinerò la legalità nelle città sconvolte dalle proteste". (ITALPRESS). sat/red 28-Ago-20 08:32

Condividi!