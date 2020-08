Pole position di Hamilton in Belgio, Ferrari fuori in Q2

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Pole position per Lewis Hamilton nelle qualifiche del Gran Premio del Belgio di Formula 1, valido per il settimo appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Spa-Francorchamps il pilota britannico della Mercedes fa registrare il giro più veloce in Q3 fermando il cronometro in 1'41"252 con il record della pista. In prima fila al suo fianco partirà Valtteri Bottas, mentre Max Verstappen con la Red Bull precede Daniel Ricciardo (Renault) e i due scatteranno dalla seconda fila. Completano le prime dieci posizioni Alexander Albon con la seconda Red Bull ed Esteban Ocon con l'altra Renault in terza fila, quindi Carlos Sainz in settima piazza, poi le due Racing Point di Sergio Perez e Lance Stroll e Lando Norris a chiudere la quinta fila con l'altra McLaren. Qualifica deludente per la Ferrari, esclusa in Q2 e in settima fila in griglia di partenza con Charles Leclerc tredicesimo e Sebastian Vettel quattordicesimo. (ITALPRESS). spf/tvi/gm/red 29-Ago-20 16:30

Condividi!