La Nasa è pronta a tornare sulla luna con lo Space Launch System

L’Agenzia aerospaziale Usa ha provato lo Space Launch System nel deserto dello Utah – Immagini Nasa /CorriereTv

La Nasa torna sulla Luna. Mercoledì nel deserto dello Utah l’Agenzia aerospaziale americana ha testato lo Space Launch System, che ha definito «il razzo più potente di sempre». La Nasa ha provato per due minuti la potenza del booster, che servirà per il decollo del razzo Il test effettuato in vista della missione Artemis che riporterà l’uomo (e la prima donna) sulla Luna2024 è andato a buon fine. (Video Nasa)

