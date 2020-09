Venezia 77: Elodie e Marracash incendiano il red carpet

Elodie e Marracash si sono incontrati l’anno scorso sul set del video “Margarita” e da allora non si sono più mollati. Per loro baci e sguardi complici sul tappeto rosso del film Lacci. La passione tra i due è innegabile e i fotografi scattano all’impazzata. In questa edizione senza pubblico Elo e Marra non sono stati acclamati dalla folla in Laguna ma hanno fatto il pieno di consensi sui social. La coppia d’oro della musica italiana, 30 anni lei e 41 lui, conquista Venezia 77 anche grazie a un look strepitoso firmato Versace.