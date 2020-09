ROMA (ITALPRESS) – Sono 60 i pazienti positivi al tampone per la ricerca del Covid ricoverati allo Spallanzani di Roma. Restano ancora 4 persone ricoverate in terapia intensiva mentre i dimessi o trasferiti in altre strutture sono 636. E' quanto comunica l'istituto nazionale per le Malattie infettive nel bollettino odierno. (ITALPRESS). mac/pc/fsc/red 04-Set-20 15:36

