DRINK D’AUTORE: ÀROMA, di Alessio Navacci, barman di QVINTO a Roma

PREPARAZIONE:

Con la tecnica build il drink si prepara direttamente nel bicchiere Old Fashioned. Versare il Limoncello Pallini, precedentemente raffreddato in frigo, la spremuta di pompelmo giallo, l’acqua tonica e bitters al cardamomo a chiudere. Mescolare delicatamente e servire, con un ramoscello di menta.

Il barman di QVINTO a Roma, Alessio Navacci, ha elaborato questo drink per lo storico marchio romano Pallini e il suo Limoncello, dal 1875 cavallo di battaglia dell’azienda, ora diretta da Micaela Pallini. ÀROMA è un cocktail semplice da realizzare e con prodotti facilmente reperibili, perfetto come pre e after-dinner, grazie al suo cuore acido e amaricante, abbracciato dal brio della carbonatura della tonica e dallo speziato del cardamomo, fresco, fruttato e dal doppio tono dolce e amaro. Il tutto esaltando un prodotto come il Limoncello Pallini, ottenuto con l’infuso di scorze dei limoni “Costa d’Amalfi IGP” coltivati con metodi tradizionali e raccolti a mano sulle terrazze della Costiera Amalfitana. Un liquore naturale prodotto in Italia i cui limoni vengono subito messi in infusione, per racchiuderne in ogni bottiglia freschezza e sapore. Un drink che si può assaporare da QVINTO, nel bel parco di Tor di Quinto, zona Roma Nord: un ristorante al piano terra, con griglia e una pizzeria, un ampio dehors con il fornito bar e una terrazza per aperitivi ed eventi in una location informale, ma elegante.