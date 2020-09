Elettra Lamborghini, addio al nubilato hot

L’addio al nubilato in tempo di Covid è cominciato con un tampone per tutti, per partire in sicurezza. La Lamborghini aveva già spiegato che chiunque sarebbe entrato nella tenuta settecentesca circondata da un immenso parco in provincia di Caserta avrebbe dovuto sottoporsi ai test. Anche al matrimonio che si svolgerà a fine settembre sarà fatto un esame agli ospiti per verificare che siano negativi al coronavirus.

Un addio al nubilato scintillante, sexy e interminabile per Elettra Lamborghini che il prossimo 26 settembre sposerà il fidanzato Afrojack. Per la futura sposa è stato organizzato un weekend all’insegna del ballo sfrenato e del divertimento. Non è mancato il toro meccanico e l’adrenalina. E la cantante ha commentato mostrando il lato B: “Coscia tatuata, maiala assicurata”.