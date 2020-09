Lo Youtuber TOMMASO CASSISSA conduce il nuovo Game Show di BOING

Dopo il grande successo ottenuto da L’ISOLA DEGLI EROI – l’ultimo game show targato Boing (canale 40 del DTT) – il canale TV continua ad investire sulle produzioni originali e annuncia il suo nuovissimo programma: BOING CHALLENGE.

Il game show approda sul canale in Prima Tv assoluta ed è prodotto da Boing e da Lucky Road Productions. L’appuntamento è a partire da oggi 8 settembre, dal martedì al venerdì, alle 19.50.

Alla conduzione del programma ci sarà Tommaso Cassissa, amatissimo YouTuber che in breve tempo, grazie al suo umorismo, creatività ed energia, ha raggiunto un successo straordinario tra i giovanissimi.

“Boing Challenge – dichiara Tommaso Cassissa – è il mio primo programma TV, sono davvero entusiasta. Esordire su Boing, il canale con il quale sono cresciuto è davvero emozionante. Il bambino che ero qualche anno fa sarebbe davvero fiero di me.”

Il nuovo game show di Boing vedrà coinvolte 24 famiglie provenienti da tutta Italia che ogni settimana si sfideranno per mettere alla prova le loro abilità, sia fisiche che mentali. Le divertenti challenge che dovranno affrontare saranno ispirate ad alcuni dei più conosciuti trend di YouTube.

BOING CHALLENGE è una produzione dedicata a tutta la famiglia, contraddistinta da uno spirito leggero, spassoso e mai banale, in puro stile Boing.

BIOGRAFIA TOMMASO CASSISSA

Tommaso Cassissa nasce a Genova l’11 febbraio 2000. Nel 2015 decide di aprire il suo canale YouTube “tommycassi”, riscuotendo immediato successo. Spontaneo e irriverente, intrattiene la sua fan base con stand-up comedy e parodie, differenziandosi grazie alla sua spiccata ironia e alle sue ottime capacità recitative. Tommaso è considerato uno dei giovani creator più promettenti e in crescita, raggiungendo in poco tempo oltre un milione di follower sui principali social network. Il suo video dal titolo “Cosa penso della maturità 2019” è stato riconosciuto dalle principali testate giornalistiche italiane come il video scolastico del 2019.

A gennaio 2020 è uscito il suo nuovo singolo “Weekend” – con il featuring di Luca Sironi – che in breve ha scalato le classifiche posizionandosi ai vertici tra i video di tendenza di YouTube.

Il 2020 sarà un anno ricco di progetti per Tommaso: è chiamato infatti a condurre “Boing Challenge”, il game show prodotto dal canale TV kids Boing (40 del DTT) e a marzo è stato pubblicato il suo primo libro, “Mi giustifico”, edito da Mondadori Electa.

