Al Mugello il 1000° GP della Ferrari, Acqua Lete event partner

ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete, da oltre 25 anni a fianco dello sport, corre per la prima volta nel mondo dei motori grazie a una partnership con un brand iconico e riconosciuto a livello globale: la Scuderia Ferrari. Acqua Lete diventa infatti event partner del 1000° Gran Premio disputato dal team di Maranello, un evento che celebra un traguardo unico per Ferrari, proprio sul tracciato di casa del Mugello. "Il connubio tra sport e Acqua Lete è ormai radicato in tutti gli appassionati di sport, per le caratteristiche del nostro prodotto, come per la nostra continua presenza in importanti eventi nazionali e internazionali in diversi ambiti sportivi. Entrare nel mondo dei motori proprio in un'occasione così importante come quella dei 1000 GP della Scuderia Ferrari, e farlo sul circuito italiano del Mugello, non può che essere per noi un motivo di orgoglio e una pietra miliare nel nostro lungo percorso a fianco dello sport e degli sportivi – le parole di Nicola Arnone, presidente di Acqua Lete -. Il weekend di gara sarà una celebrazione dell'eccellenza italiana, che vedrà due storici brand, che condividono il valore della sfida e il forte senso di appartenenza, insieme in questo evento straordinario". (ITALPRESS). ari/com 09-Set-20 18:55

