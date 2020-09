Face2Face, gli autori di colonne sonore di domani incontrano i professionisti del Cinema

Face2Face, ovvero gli autori di colonne sonore di domani incontrano i professionisti del Cinema. Il 15 settembre prossimo, a partire dalle ore 10.00, i finalisti del contest Arrangiami! 100 anni per il futuro incontreranno presso il Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma personalmente registi, produttori, compositori, discografici, music supervisor e, più in generale, i professionisti del vasto mondo delle colonne sonore. Numerosissime le iscrizioni al contest, organizzato e promosso dal Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti insieme al Gruppo Editoriale Bixio: 436 in totale di cui in semifinale 8 musicisti che saranno annunciati proprio il 15 settembre in occasione del Face2Face.

I lavori dei partecipanti pervenuti entro il 30 giugno sono stati affidati ad una Giuria di esperti che ha valutato arrangiamenti e rielaborazioni e ha selezionato gli 8 semifinalisti.

L’incontro avrà luogo, peraltro, presso la preziosa mostra C.A. Bixio – Musica e Cinema nel 900 italiano dedicata a Cesare Andrea Bixio, grande musicista ed editore.



Tra i professionisti coinvolti nell’iniziativa:

Franco Bixio – CEO Gruppo Editoriale Bixio – Direttore Artistico Contest;

Giordano Sangiorgi – Presidente MEI – Direttore artistico Contest;

Renato Marengo – giornalista, produttore musicale – Direttore Artistico Contest;

Verdiana Bixio – CEO Publispei – Produttore cinematografico (Un medico in famiglia, I Cesaroni, È arrivata la felicità e altro);

Rosario Rinaldo – CEO Cross Productions – Produttore Cinematografico (Rocco Schiavone, Il Cacciatore, Skam Italia e altro);

Claudio Simonetti (Goblin) – Compositore – testimonial del Contest;

Massimiliano Bruno – Regista, attore, sceneggiatore (Nessuno mi può giudicare, Viva l’Italia, Non ci resta che il crimine, Boris);

Marco Testoni – Music supervisor, compositore – Soundtrack City;

Marco Dentici – Regista, scenografo;

Italo Moscati – Regista, sceneggiatore e scrittore;

Massimo Privitera – Direttore ColonneSonore.net;

Lello Savonardo – Critico Rai1 Cinematografo – Docente e Responsabile Osservatorio Giovani Università Federico II di Napoli;

Fabrizio Galassi – Direttore Artistico PIV (Premio italiano Videoclip Indipendente);

Adelmo Togliani – Regista, attore;

Luigi Aversa – vicedirettore Cinecorriere;

Paolo Zefferi –RaiNews 24 – Giornalista, regista tv.



L’evento è rivolto esclusivamente ai partecipanti di Arrangiami! i quali riceveranno un invito e dovranno confermare la propria presenza .



A partire dal 16 settembre e sino al 30 settembre, gli 8 semifinalisti potranno essere votati dalla giuria popolare attraverso una playlist caricata sul canale YouTube della Cinevox Record.



Gli autori dei 3 brani che otterranno il maggior numero di voti potranno accedere alla finale che si svolgerà a Faenza il 3 ottobre ed esibirsi sul palco del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, manifestazione che quest’anno compie 25 anni. L’esibizione sarà soggetta alle normative in atto per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19. Testimonial della premiazione saranno Claudio Simonetti, Claver Gold e Donella Del Monaco – Opus Avantra.



I brani degli 8 semifinalisti verranno inoltre pubblicati sulla piattaforma di Materiali Musicali del MEI. Il secondo e terzo classificato riceveranno un premio in denaro e l’attestato di partecipazione. Il primo classificato del contest vincerà un premio in denaro, il cd d’oro Cinevox e il suo brano entrerà a far parte del catalogo Cinevox Record.

Condividi!