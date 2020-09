Per Ookla rete mobile di Windtre è la più veloce d’Italia

ROMA (ITALPRESS) – È Windtre l'operatore mobile più veloce d'Italia secondo Ookla, la società leader globale nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato Speedtest. Ookla ha conferito all'azienda guidata da Jeffrey Hedberg il prestigioso 'Speedtest Award', per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile nel primo e secondo trimestre 2020. Nei primi sei mesi dell'anno, Ookla ha confrontato i risultati di 7.307.941 test svolti dai clienti in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, e ha calcolato lo 'Speed Score' di ogni operatore. La rete di Windtre ha ottenuto la migliore prestazione in termini di velocità, con un valore medio pari a 44,43 Mbps in download e 13,15 Mbps in upload, totalizzando uno 'Speed Score' combinato di 43,92, il più alto registrato in Italia. "Siamo lieti di attribuire a Windtre il premio per la rete più veloce in Italia", commenta Doug Suttles, CEO di Ookla. "Questo risultato, precisa, attesta le elevate prestazioni dell'operatore nei primi due trimestri dell'anno, in base alle analisi rigorose di Ookla sulle misurazioni effettuate dai consumatori con Speedtest". "Il premio ricevuto da Ookla è un ulteriore riconoscimento alle performance della rete di Windtre", dichiara Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di Windtre. "Sono molto soddisfatto, continua, perché abbiamo lavorato con impegno per offrire ai nostri clienti l'eccellente 'Top Quality Network', tecnologicamente all'avanguardia, e continuiamo a farlo ogni giorno con l'obiettivo di espandere la nostra infrastruttura e di fornire connessioni sempre più affidabili e veloci". "In un momento in cui essere connessi è sempre più importante per il lavoro, lo studio, ma anche per l'intrattenimento, aggiunge il Chief Commercial Officer di Windtre, Gianluca Corti, anche Ookla, dopo altre importanti società indipendenti di analisi, riconosce i risultati d'eccellenza raggiunti da Windtre con il prestigioso premio 'Speedtest Award'. Abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo, rileva Corti, investendo sulla qualità dei nostri servizi e della nostra rete 'Top Quality', un network nato per avvicinare le persone, agevolarle nelle sfide quotidiane e nelle relazioni tramite la tecnologia". Al premio ricevuto da Windtre è dedicata anche una campagna TV, con formati brevi on air da domenica 6 settembre sui principali network nazionali. (ITALPRESS). ads/com 09-Set-20 18:01

