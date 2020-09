Morbidelli vince a Misano davanti a Bagnaia e Mir, Rossi è quarto

MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Franco Morbidelli domina e vince il Gran Premio di San Marino, sesta prova stagionale del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Misano Adriatico, il 25enne pilota romano della Petronas Yamaha SRT centra il suo primo successo in carriera nella classe regina precedendo Pecco Bagnaia e Joan Mir mentre Valentino Rossi, a lungo alle spalle di Morbidelli, deve alla fine accontentarsi della quarta piazza. Settimo Andrea Dovizioso, che balza in testa alla classifica iridata a spese di Fabio Quartararo: gara da dimenticare per il francese, per due volte sulla ghiaia e a secco di punti. (ITALPRESS). glb/red 13-Set-20 14:52

