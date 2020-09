ROMA (ITALPRESS) – Sono 90 i pazienti positivi al tampone per l ricerca del Covid ricoverati allo Spallanzani di Roma. Nel bollettino odierno si legge che di questi 8 restano in terapia intensiva, mentre i dimessi o trasferiti in altre strutture sono 669. (ITALPRESS). mac/fsc/red 14-Set-20 11:46

