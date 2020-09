Scuola, Conte “C’è fiducia, ma non nascondiamo criticità”

ROMA (ITALPRESS) – "C'è fiducia ed entusiasmo, questo giorno è importante. Non nascondiamo delle criticità, questa sera confidiamo di ritrovarci anche a fare un primo bilancio. Siamo anche consapevoli che mai come quest'anno stiamo investendo nella scuola, a dispetto della pandemia. Continueremo a valutare con la ministra Azzolina e i ministri competenti questa prima giornata per contribuire alla realizzazione di quest'anno scolastico". Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, a margine di un convegno a Palazzo Borromeo, parlando dell'inizio dell'anno scolastico. (ITALPRESS). tan/ads/sat/red 14-Set-20 14:00

