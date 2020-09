Incendio al porto di Ancona, in fiamme capannoni del cantiere navale

ANCONA (ITALPRESS) – Un vasto incendio è divampato nella notte al porto di Ancona. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, coinvolti diversi capannoni di cantieristica navale. Per estinguere il rogo, al lavoro 16 squadre dei pompieri provenienti anche da altri comandi delle Marche. Non si segnalano vittime o feriti, l'incendio è sotto controllo, rimangono da spegnere pochi focolai. Il Comune di Ancona ha chiuso in via precauzionale tutte le scuole di ogni ordine e grado, le università, i parchi e gli impianti sportivi all'aperto, in attesa delle analisi dell'aria. I tecnici dell'Arpa Marche sono al lavoro da subito proprio per il monitoraggio su questo fronte. Sempre in via precauzionale, il Comune raccomanda di tenere le finestre chiuse e limitare gli spostamenti all'esterno. L'Università Politecnica delle Marche ha reso noto che le sue sedi oggi saranno chiuse a esclusione del polo di Torrette. Tutte le attività didattiche delle 5 aree Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e Scienze sono sospese. (ITALPRESS). sat/red 16-Set-20 08:40

