EFFECTUS EVENT 2020  DIGITAL EDITION, ecco il programma

Special Make-up Effects è il nome internazionale degli Effetti Speciali di Trucco, l’arte che consente di modificare il volto umano per raggiungere nuove sembianze, mettendo in atto una metamorfosi della fisionomia, utilizzata in particolar modo nel mondo dello spettacolo (cinema, televisione, teatro) oppure per eventi particolari.

19-20 Settembre 2020

EFFECTUS EVENT, è l’unico evento nazionale di settore, che ha avuto il suo esordio nel 2015 a Roma. E’ un evento che mette a stretto contatto tutte le figure che ruotano intorno all’universo del Make-up Effetti Speciali e delle creazioni speciali: fornitori di materiali, laboratori di settore, produttori, specialisti, scuole, studenti, amatori e cinefili; creando così interazioni uniche, future collaborazioni, opportunità lavorative e di crescita, sia artistica che professionale. Due giornate di workshop, conferenze, proiezioni di cortometraggi, dimostrazioni dal vivo, scultura dal vivo, presentazioni di libri e contest di Make-up Effetti Speciali e body painting.

Data l’emergenza globale quest’anno l’evento si terrà in chiave digitale con due giornate di live da 6 ore ciascuna sul canale Youtube dell’Associazione, all’interno delle quali si terranno workshop, conferenze, dibattiti ed in parallelo su Zoom i classici contest di Makeup Fx e Scultura i cui finalisti saranno premiati durante le dirette. Inoltre con appoggio sul sito di EffectUs sarà mantenuta la fiera di settore ma in chiave digitale con speciali scontistiche. Infine la sezione mostra dell’evento sarà replicata in una galleria d’arte digitale che rimarrà aperta al pubblico per un mese intero.

L’evento quest’anno sarà totalmente gratuito e per questo l’Associazione promuove il supporto alle attività tramite donazione libera.

EffectUs è un evento unico nel suo genere, una commistione tra un salotto d’artista, momenti di formazione e spazio fieristico.

Di seguito il Programma aggiornato al 14-09-2020

Sabato 19 settembre 2020

12.00-12:10 Opening

12:10-12:40 CONFERENCE

Contratti di lavoro nello spettacolo

(vantaggi e svantaggi del lavoro autonomo subordinato e di collaborazione)

Con Chiara Chiappa

Lingua: ITA

12:40-12:50 MakeUp FX contest Live

12:50-13.35 WORKSHOP

“What’s in my kit” with Valentina Visintin

Lingua: ITA sub ENG

13:35-13:55 Q&A

Lingua: ITA/ENG

13:55-14:55 CONFERENCE

Emanuele De Luca – Career Overview

Lingua: ITA

14:55-15:30 WORKSHOP

“Fillers and Fibers” con David Bracci

Lingua ITA sub ENG

15.30-15.45 Q&A

Lingua: ITA/ENG

15.45-15.50 MakeUp FX contest Live

15.50-16.50 WORKSHOP

“Basic Prosthetics Application” con Valentina Visintin

Lingua: ENG sub ITA

16.50-17.10 Q&A

Lingua: ITA/ENG

17.10-18.10 CONFERENCE

Steve La Porte – Career Overview

Lingua: ENG

18.10-18.30 CONTEST PARADE & AWARD

Lingua: ITA/ENG

***

Domenica 20 settembre

12.00-12:10 Apertura

12:10-13.10 WORKSHOP

“Airbrush Basics” con Horacio Martinez

Lingua: ENG sub ITA

13:10-13:25 Q&A

Lingua: ITA/ENG

13.25-13.30 Sculpture Contest Live

13:30-15.00 CONFERENCE

3D Revolution with Clinton Aiden Smith – Valter Casotto – Javier Coronilla – Diana Branca

Lingua: ENG

15:00-16:00 CONFERENCE

Behind the scenes of Hammamet with Andrea Leanza

Lingua: ITA

16:00-16:45 WORKSHOP

“Eye Making” with Daniele Tirinnanzi

Lingua: ENG sub ITA

16.45-17.00 Q&A

Lingua: ITA/ENG

17.00-18.00 CONFERENCE

Mark Coulier – Career Overview

Lingua: ENG

18.00-18.15 CONTEST PARADE & AWARD

18.15-18.30 Closing

