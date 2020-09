Illimity Bank, joint venture con Fabrick nella fintech Hype

MILANO (ITALPRESS) – I Consigli di Amministrazione di illimity Bank, Banca Sella Holding, Fabrick e Hype hanno approvato l'accordo per l'ingresso di illimity in Hype. Si dà così origine a una Joint Venture pariteticamente controllata da illimity e Fabrick (finora azionista al 100% di Hype e a sua volta controllata da Banca Sella Holding). L'obiettivo è incrementare le ambizioni del progetto e la contestuale accelerazione della crescita di Hype, che già serve 1,3 milioni di clienti. Allo stesso tempo per i due partner l'operazione ha l'obbiettivo di accelerare i piani di sviluppo di illimity nello specifico segmento, facendo della giovane fintech la realtà italiana a più alto potenziale di sviluppo nei servizi di "light" banking e quelli di Fabrick quale abilitatore di Open banking e di progetti fintech di nuova concezione L'accordo prevede di far confluire in HYPE le nuove soluzioni di Open banking di illimity sviluppate negli ultimi mesi, accelerandone straordinariamente lo sviluppo in termini di esecuzione, crescita dei volumi, cross selling e redditività. "Il mondo dei servizi finanziari digitali sta evolvendo velocemente. Tecnologia, user experience, economie di scala e, soprattutto, velocità nel raggiungerle, sono fattori cruciali di successo – commenta Corrado Passera, fondatore e amministratore delegato di illimity -. Così come nel segmento delle banche dirette digitali, illimity ha fortemente innovato e continuerà a farlo allargando anche il suo campo d'azione, nel segmento degli operatori non bancari abbiamo colto con gran piacere l'opportunità di allearci al leader italiano per essere un operatore che diventi un vero benchmark di settore. Al Gruppo Sella già ci legano rapporti di collaborazione tecnologica e ci fa particolarmente piacere che abbia voluto sancire il rapporto di lungo termine tra di noi anche con un investimento nel capitale di illimity". "Abbiamo sempre sostenuto e crediamo che l'Open Innovation e l'Open Banking siano la via tracciata per innovare i servizi finanziari, con questa operazione testimoniamo la capacità ed efficacia delle nuove regole del gioco con l'obbiettivo di realizzare con illimity la prima challenger bank italiana – spiega Pietro Sella, amministratore delegato del gruppo Sella e presidente di Fabrick -. La trasformazione digitale sta generando una forte discontinuità nel settore finanziario ed Hype nasce in questo contesto e l'accordo che presentiamo oggi rappresenta una nuova tappa di un percorso straordinario di open innovation con un modello operativo aperto che ha dimostrato la propria validità raggiungendo 1,3 milioni di clienti. Hype si è così trasformata in un grande progetto, con obiettivi ambiziosi, e per raggiungerli abbiamo iniziato la ricerca del giusto partner. Lo abbiamo trovato in illimity, con cui condividiamo la visione del futuro e l'interesse di lungo periodo degli azionisti di costruire una società fortemente innovativa e sostenibile nel tempo. "Hype ha registrato una straordinaria crescita perché ha saputo cogliere i nuovi bisogni e ha avuto la libertà e capacità di fare ciò che serviva per rispondere con 3 un servizio innovativo. La cosa più interessante è che oltre a soddisfare i loro bisogni abbiamo guidato la nostra community di clienti verso un nuovo modo di intendere e utilizzare il banking – spiega Antonio Valitutti, CEO di Hype -. Sono certo che la fase di sviluppo in cui entreremo ora, e che affronteremo con la forza delle sinergie che si svilupperanno con illimity, ci permetterà di sprigionare ancora tanta energia contribuendo ad alimentare la crescita dell'ecosistema fintech italiano ed europeo. Da subito la community di Hype avrà modo di beneficiare di questa nuova spinta". (ITALPRESS). mgg/sat/com 22-Set-20 16:30

