XIII Festa del cinema bulgaro: grande cinema, splendide emozioni

La tredicesima edizione dal 25 al 27 settembre alla Casa del Cinema di Roma

Torna alla Casa del Cinema (Largo Marcello Mastroianni) la Festa del Cinema Bulgaro che firma la sua tredicesima edizione con l’ormai tradizionale rassegna promossa dall’Istituto bulgaro di cultura. Un appuntamento con il meglio della produzione cinematografica bulgara che quest’anno vuole ricordare il grande Stefan Danailov recentemente scomparso. Ma anche Vessela Toteva, produttrice televisiva bulgara, la cui autobiografia è alla base dell’esordio come regista dell’attrice Yana Titova intitolato Una dose di felicità. Il film segue la giovane donna la cui ricerca della felicità porta lei e sua figlia su una strada verso l’inferno andata e ritorno. Protagonista della pellicola la stessa figlia, Valentina Karoleva. Tre film e due documentari che – abbattendo tutte le difficoltà causate dal Covid – approdano con i loro protagonisti al Centro della Capitale per una tre giorni densa di cinema e di approfondimenti.

Si apre il 25 settembre (ore 20.00), alla presenza dello sceneggiatore e attore Niki Iliev e degli attori Orlin Pavlov, Bashar Rahal, Raina Karayaneva, con The Reunion – Ritorno a Plovdiv, una commedia romantica che racconta di quattro amici e del loro tentativo di salvare i propri ricordi: fra le mille peripezie della vita e dei suoi intrecci. Sabato 26 settembre (ore 19.00) il regista e giornalista Georgi Toshev, assieme al suo operatore Rumen Vasilev, presenteranno Stefan Danailov. Monologo: un intenso e commosso omaggio al grande attore – in Italia ben noto per l’interpretazione del Commissario Virgilio in Un caso di coscienza, La Piovra e Racket – e Ministro della Cultura Bulgaro dal 2005 al 2009 scomparso solo un anno fa. Stralci da un’autobiografia: pensieri, parole e numerosi aneddoti. Sempre sabato (ore 20.30) in programma Lettere dall’Antartide, la storia drammatica della bugia per amore di una madre al figlio e delle sue conseguenze. Si chiude domenica 27 settembre, ancora con una felice abbinata documentario e film. Alle 19.00 la regista Rossita Lazarova-Sbaraglia presenterà Sulle orme di Alzec: un documentario sulla diaspora bulgara sugli Appenini italiani fra il V e l’VIII secolo all’epoca della Grande Migrazione. A seguire alle 20.30 Una dose di felicità, il film dedicato alla vicenda drammatica di Vessela Toteva. Scomparsa poco prima dell’uscita del film nel quale viene interpretata dalla sua stessa figlia Valentina Karoleva che sarà presente assieme alla regista Yana Titova.

A corredo dell’evento, in collaborazione con l’Associazione no profit Feel, in programma anche una mostra, dal titolo Eternamente Fellini La Rinascita Nell’Arte, pensata in occasione del Centenario del Maestro: disegni dello scultore bulgaro di fama internazionale Georgi Chapkanov che ricordano il suo incontro con Fellini nel lontano aprile 1993.

La rassegna è organizzata dall’Istituto bulgaro di cultura a Roma con il patrocinio dell’Ambasciata bulgara in Italia. Ma anche grazie al prezioso contributo di Lev Ins.

L’ingresso alla Casa del Cinema è soggetto al rispetto del regolamento per la prevenzione del virus COVID 19. Sarà necessaria la prenotazione che dovrà avvenire a partire non oltre un’ora prima delle proiezioni con registrazione in portineria. Non è prevista la prenotazione telefonica o in rete. Si può accedere al teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per ulteriori informazioni chiamare la portineria della Casa del Cinema 06423601.

Tutti i film verranno proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Tutti i film sono anteprime assolute per il pubblico romano.

www.festacinemabulgaro.com

