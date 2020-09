Fico “Non ci sarà una spaccatura nel M5S”

ROMA (ITALPRESS) – "E' giusto ci sia un forte dibattito interno, trasparente, dobbiamo ritrovare una ricollocazione, anche identitaria, si deve trovare un percorso nuovo, il movimento deve spingere sull'acceleratore al massimo sulle nostre tematiche, a partire dall'acqua pubblica. Dobbiamo tornare sui principi di base sui quali lavoravamo e guardare ai temi nuovi". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di Radio 24 Mattino. "Credo che la spaccatura non ci sarà nel movimento, nei momenti difficili ci siamo messi tutti intorno ad un tavolo per arrivare ad una sintesi", ha aggiunto l'esponente del MoVimento 5 Stelle. Fico ha poi rivolto un appello: "Basta con le battaglie intestine nel movimento, dobbiamo riuscire ad avere una collegialità maggiore, per un periodo c'è stato un verticismo troppo spinto". (ITALPRESS). ror/sat/red 24-Set-20 09:08

