Nuovo trofeo per la serie A di basket, accordi con Infront e UnipolSai

MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo trofeo, un nuovo sponsor e anche un nuovo partner che aiuti la LegaBasket a crescere. Dopo l'antipasto della Supercoppa, sabato scatta il campionato di serie A 2020-21 che metterà in palio per la prima volta un trofeo unico, originale ed esclusivo. E' stato ideato dal presidente della Lba, Umberto Gandini, progettato dal visual designer Paolo Guidobono, cofondatore di FoolBite, e realizzato da GDE Bertoni, leader nel settore, guidato da Valentina Losa. L'annuncio è stato dato oggi a Milano, in occasione della presentazione del prossimo campionato. "Appena sono diventato presidente – le parole di Gandini – ho notato l'assenza di un trofeo in grado di rappresentare un carattere distintivo del nostro torneo e per chi se lo aggiudica e questo è diventato subito un obiettivo da raggiungere". E' nato così il trofeo che assegnerà il titolo della stagione 2020-21 il cui "making of" è raccontato in un video che sarà diffuso sui canali social della Lega e che costituirà parte della campagna di comunicazione che lancerà il campionato. Ma non è l'unica novità. Firmato un accordo di sponsorizzazione con UnipolSai Assicurazioni, che sarà title sponsor per le prossime tre stagioni. L'accordo prevede anche la presenting sponsorship di UnipolSai per la Final Eight di Coppa Italia e per la Supercoppa. "Abbiamo deciso di associare il nostro brand UnipolSai – ha sottolineato Gian Luca Santi, general manager Business development e Corporate communication Gruppo Unipol – a una delle principali leghe sportive del Paese in coerenza col nostro posizionamento di player assicurativo leader a livello nazionale". Altro accordo è quello con Infront per la gestione in esclusiva dei diritti marketing, sponsorship e digitali fino alla stagione 2022/2023. Infine, nell'assemblea che ha preceduto la presentazione del campionato, Gandini ha presentato gli accordi con Eurosport e Rai che si sono aggiudicati i due bandi per i diritti televisivi per le prossime due stagioni. (ITALPRESS). glb/com 24-Set-20 16:57

