Cinema e Drink: ecco THE PINK HILL ispirato a La Pantera Rosa

Il drink – ideato da Francesco De Nicola, bar manager di Amami a Roma, – si ispira alla saga de La Pantera Rosa.

DRINK: THE PINK HILL

(ispirato a: ‘La Pantera Rosa‘, di Blake Edwards, 1963)

BARTENDER: Francesco De Nicola, bar manager di Amami, a Roma

INGREDIENTI:

5 cl VII Hills Italian Dry Gin

4 cl succo di limone fresco

2,5 cl sciroppo di zucchero

3 cl acqua di cavolo viola

2 gocce bitter al limone

Bicchiere: tumbler

Garnish: mini sandwich di formaggio ‘Sette Colli’ ripieno con mostarda di cavolo viola

PREPARAZIONE:

Con la tecnica dello shake and strain, versare in uno shaker il VII Hills Gin, il succo di limone fresco, lo sciroppo di zucchero e l’acqua di cavolo viola, ottenuta bollendo il cavolo viola all’interno di una pentola. Introdurre del ghiaccio nello shaker e shakerare vigorosamente. Versare, filtrando il tutto, all’interno di un tumbler e completare con del ghiaccio a cubetti. Completare versando due gocce di bitter al limone.

ISPIRAZIONE:

Il drink – ideato da Francesco De Nicola, bar manager di Amami a Roma, in collaborazione con il capo barman Matteo Battistini e lo chef Riccardo Fanucci, che ha realizzato il mini sandwich – si ispira alla saga de La Pantera Rosa. Dai più grandi ai più piccoli, chi non conosce il più simpatico e sgargiante felino del cinema? Un palcoscenico per il celebre ispettore Clouseau, interpretato da un magnifico Peter Sellers, che, in virtù delle sue strampalate intuizioni riesce a intuire i colpevoli di furti e omicidi. ‘The Pink Hill‘ rappresenta queste geniali intuizioni con l’uso del cavolo viola, che diventa nobile ingrediente in questo drink, grazie alla base di VII Hills Gin, e alle sue botaniche romane che riecheggiano nel nome dei ‘Sette Colli’. La preparazione stessa del drink, proprio come il film, è un susseguirsi di colpi di scena, una successione gustosa di colori: il cocktail passa dal trasparente del VII Hills Gin, al blu, con l’aggiunta dell’acqua di cavolo viola fino a un magico pantera-rosa, grazie al succo di limone fresco. Reazioni chimiche naturali per un drink magico e fuori dagli schemi, in cui ogni ingrediente è un tassello per risolvere il caso, quello del ‘The Pink Hill‘!

