Coronavirus, 1.869 i nuovi casi e 17 i decessi, Campania prima regione

ROMA (ITALPRESS) – Sono 1.869 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, e 17 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.818. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 104.387 tamponi, per un totale di 10.999.350 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il totale dei dimessi/guariti e' di 223.693, mentre gli attuali positivi sono 48.593. Ad oggi sono 2.746 i ricoverati con sintomi, di questi 247 si trovano in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 45.600 persone. La regione dove e' stato registrato il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, e' la Campania (274), seguita da Lombardia (256), Lazio (219), Veneto (216), Toscana e Sicilia (110), Piemonte (107). (ITALPRESS). spf/pc/red 26-Set-20 17:21

