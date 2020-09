Napoli tennistico, schiacciato il Genoa 6-0

NAPOLI (ITALPRESS) – Il Napoli "si diverte" e batte 6-0 il Genoa al San Paolo. L'inizio della squadra di Gattuso è il preludio alla brutta serata degli ospiti. Bastano 10 minuti per sbloccarla: Mertens crossa per Lozano che colpisce a botta sicura poco distante da Marchetti, ed è 1-0. Il Genoa accusa il colpo e il Napoli tenta il raddoppio con Osimhen, che servito da Zielinski al limite dell'area calcia a lato di poco. Alla prima da titolare, l'attaccante nigeriano è in palla ed è una presenza costante nell'area degli ospiti. Nel frattempo Insigne è costretto a lasciare il campo per un problema muscolare (al suo posto Elmas). La squadra di Maran dà segnali di risveglio, ma paritcamente l'unica azione offensiva si limita al tiro "masticato" di Lerager che da pochi metri manca clamorosamente la conclusione. Il Napoli comanda il gioco e prima dell'intervallo arrivano altri due pericoli per Marchetti, da Lozano (che calcia a lato da buona posizione) e ancora da Osimhen (colpo di testa alto di poco). Gattuso perde Manolas che resta negli spogliatoi (sostituito da Maksimovic) ma la ripresa è un vero e proprio shock per il Genoa. Neanche il tempo di iniziare che Zielinski riceve palla a centrocampo e dà inizio a un'azione magistrale: si gira, punta l'area avversaria, poi allarga su Elmas che la rimette dentro, tacco di Osimhen che libera di nuovo il polacco solo in area, da dove non sbaglia per il raddoppio, è 2-0. Un duro colpo per i ragazzi di Maran, ormai pericolosamente in balìa delle scorribande partenopee. Il 3-0 sembra nell'aria e potrebbe arrivare subito con altre tre occasioni pericolose firmate da Elmas, Lozano e Di Lorenzo. Alla fine è Mertens a siglare il tris, al secondo gol consecutivo. Il poker è di Lozano, che sigla la prima doppietta in Italia. Poi c'è gloria anche per i subentrati Elmas e Politano per il 6-0 definitivo. (ITALPRESS). tre/pmd/red 27-Set-20 20:08

